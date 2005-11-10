Tre su tre in Europa, a secco in campionato: Woltemade ora vuol prendersi la Juventus

Capello biondo, baffo anni 80-90. E' Nick Woltemade, la punta di Luciano Spalletti. Arrivato nel mercato estivo in prestito oneroso dal Newcastle, l'attaccante ha saputo inserirsi piano piano negli schemi dei bianconeri dimostrando non solo di non essere un'alternativa a Randal Kolo Muani.

Il feeling con Kolo Muani

Centravanti di fisico e stazza sta dimostrando anche di giocare in coppia con il francese, con il feeling sta aumentando di partita in partita: "Assolutamente - ha dichiarato dopo la sfida contro il Rennes - Kolo è un ottimo attaccante. E' capace di fare gol e di aprire il campo per i compagni: mi aiuta molto. Non sono io a scegliere e abbiamo tanti giocatori bravi. C'è un buon feeling e speriamo di fare tanti gol insieme in futuro".

Tre su tre in Europa League, a secco in campionato

Il tedesco si è confermato come bomber di coppa andando a segno sia contro il NEC che contro il Celta Vigo che contro il Rennes. Tre gol in tre partite, a cui va aggiunto anche l’assist nel 2-2 contro i rossoneri transalpini. Uno score importantissimo in Europa League ma adesso è il momento di timbrare anche in campionato dove per il momento è a secco. La sfida di domenica sera contro il Lecce adesso diventa importantissima per sbloccarsi e dimostrare che la Juventus non è in crisi.