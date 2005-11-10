Fabregas sfida il suo possibile successore: Aquilani appuntato per un futuro a Como?

Il Sinigaglia riapre i cancelli oggi per la sfida tra Como e Sassuolo, valida l'ottava giornata di Serie A. I lariani, ancora inebriati dalla lussuosa vittoria per 4-1 sul Manchester United in Champions League, dovranno tornare per un attimo con i piedi per terra e riprendere da dove avevano lasciato in campionato. Nel frattempo Cesc Fabregas, allenatore biancoblù, ha voluto spendere parole importanti per il suo avversario Alberto Aquilani.

Un occhio di riguardo

"Alberto mi piace tantissimo come allenatore, per l'idea e il coraggio. Per come le sue squadre giocano a calcio. Lo conosco bene, dalla Serie B", ha raccontato il tecnico catalano in conferenza stampa. Con un aneddoto interessante su un giocatore al momento in prestito al Sudtirol ma di proprietà del Como: "Mi ha chiamato l'estate scorsa per Rispoli, lo voleva tantissimo al Catanzaro. Io ero il più contento di questo: lui per me è un ragazzo speciale, è il primo giocatore che ho avuto in carriera da allenatore e portarlo da lui mi ha dato una tranquillità assoluta. Ricordo quando abbiamo giocato contro il suo Pisa: vedendo quella partita e vedendo come giocano ora, sono cresciuti tanto. Prima giocavano da una parte e magari trovavano altre soluzioni poi. Adesso si è evoluto in tantissime cose".

Futuro con Aquilani a Como?

Il presidente Mirwan Suwarso ne ha parlato un gran bene ("ha uno stile simile a quello di Fabregas"), quindi è venuto da pensare se in futuro possa essere il successore dell'attuale allenatore del Como: "Io non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine qui, ma non l'ho mai fatto. Per questo non ti posso dire. Posso sicuramente dire parole positive, è un gioco molto simile per idee. Adesso mi fai riflettere su questo... ma c'è tanta tranquillità per il suo percorso e per quello che farà".