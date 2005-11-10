Fabregas: "Una notte speciale", Marotta ammette il bisogno di leader: le top news delle 22

Il tecnico del Como Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la bella vittoria dei suoi contro il Manchester United in Champions League."Una notte speciale, ma siamo ancora all'inizio di tutto quello che abbiamo in testa. Oggi la squadra ha fatto una bella partita, ma dobbiamo avere i piedi a terra. Sabato c'è un'altra partita. Voglio dedicare la partita a uno dei nostri magazzinieri, lui sa perché. Non so se possiamo giocare contro tutti, è una dichiarazione importante. Noi dobbiamo rimanere umili. Noi ci prepariamo sempre e proviamo a giocarcela, come contro l'Inter in Coppa Italia, o come contro il Napoli o la Roma. La preparazione è fondamentale, ma lo è anche la convinzione dei ragazzi. Se manca quella è molto più difficile. Quello era il Manchester United, non importa se è in difficoltà, non dimentichiamo che alcuni dei nostri sono alla terza partita di Champions. Per questo la convinzione e quella maniera di fare le cose dei ragazzi mi dà la vita".

Marotta: "Manca un leader in difesa? Sono d'accordo"

Parlando ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla discesa in campo contro lo Shakthar Donetsk, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato anche dei problemi difensivi della squadra, a cui manca un leader: "Sono d’accordo, però non è certo un alibi ma in quel settore abbiamo dovuto rinunciare per forza a quattro elementi che sono tanti. Rimpiazzarli adeguatamente non è stato facile, alcuni erano datati mentre Dumfries è andato al Real Madrid. Questo ha portato difficoltà, però si gioca in undici, ora anche in sedici e non mi sento di dare troppe colpe solo alla difesa. Può avere responsabilità se il resto della squadra collabora o no, ma qualcosa si può certamente migliorare".

La Youth sorride: quattro vittorie su quattro per le italiane

Giornata molto positiva per le italiane in Youth League, con quattro vittorie in quattro partite tra ieri e oggi: ai successi di Napoli e Roma hanno risposto Inter e Como, in gare assolutamente non scontate. Il Real comanda la classifica a punteggio pieno, a pari punti con Slavia Praga e Feyenoord.

La classifica aggiornata

Real Madrid 9

Slavia Praga 9

Feyenoord 9

PSG 7

Villarreal 7

Atlético Madrid 7

Club Brugge 7

Lilla 7

Dortmund 6

Roma 6

PSV 6

Porto 6

Viking 6

Liverpool 5

AEK 5

Bayern 4

Betis 4

Arsenal 4

Sporting 4

Barcellona 4

Como 4

Inter 4

Stoccarda 3

Manchester United 3

Lens 3

Aston Villa 3

Napoli 3

Slovan Bratislava 3

Galatasaray 1

LASK 1

Manchester City 1

RB Lipsia 1

Shakhtar 0

Fenerbahce 0

Sabah FC 0

Bodo/Glimt 0