Fantasia+Ferraris: il Genoa di De Rossi punta al fattore "F" per battere il Venezia

Fantasia e "Ferraris". Sono i due punti di forza che mister Daniele De Rossi vuole sfruttare per la sfida contro il Venezia. Domenica prossima alle ore 17, il Genoa cerca punti importanti per allontanare la zona salvezza e soprattutto mettersi alle spalle la sconfitta in casa della Roma dell'ultimo turno di campionato. Il fattore "F" è ciò da cui potrebbe ripartire il tecnico rossoblù per cercare il secondo successo casalingo consecutivo dopo quello di due settimane fa contro la Fiorentina, per tirare in ballo nuovamente la lettera "F".

Fantasia al potere?

Per quanto riguarda l'estro e l'inventiva si potrebbe, condizionale d'obbligo, ripartire da elementi del calibro di Tommaso Baldanzi, stabilmente in gruppo come Traoré, e Junior Messias. I due potrebbero giocarsi una maglia dal primo minuto alle spalle della punta che sarà Osmajic ma attenzione anche a Stephan El Shaarawy sulla fascia sinistra. Il "Faraone", guarda a caso ancora ricorrente la lettera "F", sta acquisendo sempre più minuti nelle gambe e il suo impiego sul terreno di gioco potrebbe essere sempre maggiore.

I tifosi pronti a dare il loro contributo

E poi c'è il "Ferraris". Ancora una volta il popolo rossoblù accorrerà in massa allo stadio, complice anche finalmente l'orario canonico della domenica alle 15, ed è pronto a dare il suo contributo in quanto spinta alla squadra. La sfida è insidiosa. I tre punti sono l'obiettivo che il Genoa vuole raggiungere.