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FIGC, il consiglio federale non c’è più ma si riunisce oggi. Il punto sul caso segretario generale

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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 07:19Serie A
21.10.2026 07:19Serie A
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Malagò ha convocato i componenti dell’organo, decaduto dopo il commissariamento, per una riunione informale tra Roma e videocall
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Consiglio federale non c’è più, ma Giovanni Malagò lo convoca comunque. Nella giornata di oggi, gli ex componenti dell’organo, attualmente decaduto dopo il commissariamento della Federcalcio, si rivedranno. Non tutti di persona, dato che alcuni - è il caso per esempio di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, che in serata giocherà in Champions League, ma non certo l’unico - si collegheranno a distanza.

Caso segretario generale

Più che di riforme, si parlerà di ripartenza. Il 14 dicembre sono in programma le nuove elezioni per la presidenza della Federcalcio: Malagò ci dovrebbe arrivare da candidato unico, ma la scadenza del deposito delle candidature - il 4 novembre - si avvicina e per ora non sono state raccolte le firme, anche se non ci sono grossi dubbi sul fatto che ciò avverrà. Prima ancora, però, va risolto il “caso” segretario generale: Marco Brunelli non ricoprirà più quell’incarico, ma ne avrà uno da consulente all’interno della struttura della FIGC. Al suo posto, due soluzioni: un facente funzione fino alle elezioni, o direttamente la nomina di Giancarlo Viglione, attuale responsabile dell’ufficio legislativo della Federcalcio, comunque in pole per ricoprire quell’incarico da metà dicembre in poi.

La composizione dell’ex Consiglio federale FIGC

Presidente FIGC/commissario straordinario: Giovanni Malagò

Lega Serie A: Ezio Maria Simonelli, Stefano Campoccia (Udinese), Giorgio Chiellini (Juventus), Giuseppe Marotta (Inter)

Lega Serie B: Paolo Bedin, Antonio Gozzi (Entella)

Lega Pro: Matteo Marani, Giulio Gallazzi (Alcione)

Lega Nazionale Dilettanti: Giancarlo Abete, Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini, Giuliana Tambaro

Atleti: Valerio Bernardi, Davide Biondini, Umberto Calcagno, Sara Gama

Tecnici: Giancarlo Camolese, Silvia Citta

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