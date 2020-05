Figo ricorda: "Mancini mi ha umiliato. 85 minuti di riscaldamento per vedere se scoppiavo"

Durante una delle molteplici dirette Instagram di questo periodo, nell'occasione con Fabio Cannavaro, l'asso portoghese Luis Figo ha voluto ricordare un episodio che lo ha fortemente colpito e non in maniera positiva: "Mancini è stata una delle persone che più mi ha umiliato nella mia carriera. Ho sofferto perché avevo 34 anni, non 20, e sono stato costretto a vivere situazioni che non avrei dovuto. Farti riscaldare per 85 minuti e giocare solo gli ultimi tre per vedere se scoppi non è normale. È stata una mancanza di rispetto ed educazione". L'episodio a cui fa riferimento è un lunghissimo riscaldamento in occasione di Inter-Liverpool del 2008.