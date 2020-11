Fiorentina, Barone: "Sarri o Spalletti? Esiste solo Prandelli, deve lavorare senza fastidi"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, parla così dei possibili contatti con Spalletti e Sarri prima di arrivare a Prandelli: "Siamo all’inizio del cammino di Cesare e lui deve lavorare senza avere fastidi di nessun genere. Non esiste nessun altro tecnico. Chiedo a tutti i tifosi viola di proteggere Prandelli. Di essere al suo fianco. Noi come società siamo con lui al cento per cento".

Si è parlato anche della possibilità nel mercato di gennaio di ingaggiare un centravanti tipo Milik o Piatek.

"Noi abbiamo gli attaccanti giusti. Punto e basta. Non vedo l’ora di vederli lavorare con Cesare. A proposito, dopo aver fatto fare esperienza al giovane tecnico Aquilani con Iachini ora abbiamo portato avanti un altro allenatore del settore giovanile e cioè Donadel. Come società cerchiamo di valorizzare le nostre figure. Sono dettagli ma per noi sono dettagli importanti".