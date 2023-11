Fiorentina, Beltran lavora al Viola Park: l'obiettivo è tornare a disposizione dopo la sosta

Terza e ultima giornata di riposo per la Fiorentina: mercoledì di pausa per i viola non convocati in nazionale ad eccezione di chi deve recuperare dagli infortuni. Presenti al Viola Park infatti tutti gli acciaccati, Lucas Beltran in primis. Sia l'argentino che gli altri calciatori fermi ai box da qualche giorno, da Michael Kayode ai lungodegenti Gaetano Castrovilli e Dodò, hanno continuato il lavoro di riabilitazione nel nuovo centro sportivo della Fiorentina. Per Beltran e Kayode l'obiettivo è essere a disposizione per la ripresa del campionato, ovvero per il match di sabato 25 contro il Milan.