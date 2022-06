Fiorentina, c'è attesa per l'incontro con Italiano: in ballo rinnovo e strategie di mercato

La Fiorentina e Vincenzo Italiano si vedranno nel corso delle prossime ore per mettere a punto la strategia in vista della prossima stagione che dovrà chiaramente passare dalla conferma del tecnico. L'allenatore ha un accordo fino al 2023 con opzione per l'anno successivo ma la bozza dell'accordo fino al 2025 è già pronta e aspetta solo di essere firmata. La firma però arriverà dopo il colloquio con i dirigenti, nel corso del quale si parlerà soprattutto di mercato. Il tecnico chiede una rosa all'altezza delle ambizioni del club, con almeno 6-7 acquisti per completare la rosa. Se gli interessi di mercato collimeranno, la firma sarà solo una formalità.