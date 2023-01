Fiorentina, Cabral in fiducia: il golazo al Monza ha dato una spallata alle voci di mercato

A Firenze La Nazione di questa mattina si sofferma su Arthur Cabral, che ha iniziato il 2023 nei migliori dei modi grazie a un gol bellissimo proprio sotto la Curva Fiesole. Il centravanti brasiliano, nonostante i numeri tutt'altro che incoraggianti (7 gol in 36 partite), sta dando il 100% per provare a convincere la Fiorentina e la rete segnata al Monza, al di là dell'amaro in bocca per il risultato finale (1-1), può dargli ulteriore fiducia.

Fatto il primo passo, adesso l'ex Basilea va alla ricerca della continuità. Il Sassuolo è già all’orizzonte, Italiano (e Jovic) permettendo. Ma intanto Cabral ha già dato una bella spallata anche alle voci di mercato.