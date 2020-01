Fiorentina, Castrovilli ai box e difesa decimata: adesso serve il mercato

© foto di Federico De Luca

Gaetano Castrovilli sta bene, e questa è senz'altro la notizia migliore per ogni tifoso della Fiorentina, ma in generale del calcio italiano visto che il talento viola è - meritatamente, viene da aggiungere, viste le prestazioni - uno dei candidati a partire per la spedizione di Euro 2020 assieme al ct Mancini. Uscito al minuto 64 di Fiorentina-Genoa, il numero 8 è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Careggi, dove è rimasto ricoverato per la notte e la giornata seguente. Da stamani torna a casa, ma per motivi precauzionali non potrà immediatamente tornare ad allenarsi, e sarà ulteriormente tenuto d'occhio. Ecco che con la sua assenza scontata mercoledì con l'Inter, e a rischio di ripetersi anche domenica prossima contro la Juventus, ecco che diventa obbligatorio, e non più necessario, assicurare un rinforzo alla mediana di Iachini. Anche perché ad oggi l'allenatore può contare solo su Benassi, Pulgar, Badelj e su uno Zurkowski più fuori che dentro, oltre ad un Eysseric la cui apparizione, al pari di Maxi Olivera, ha fatto pensare i più alla necessità di intervenire. Lo stesso dicasi per il reparto difensivo, che sarà oggetto di cesure niente male nei prossimi due incontri da parte del Giudice Sportivo: in Coppa Italia, con i nerazzurri, non ci sarà capitan Pezzella; a Torino con la Juve invece mancheranno Milenkovic e Caceres. Come per la mediana, un innesto è d'obbligo: in tal senso i primi candidati ad oggi sono Alfred Duncan del Sassuolo in mezzo, e Juan Jesus della Roma là dietro.