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Fiorentina, perché cerchi Beltran se hai Martinelli?

Luca Calamai
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Luca Calamai
Oggi alle 11:30Serie A
20.10.2026 11:30Serie A
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I dubbi su De Gea spingono la Fiorentina a trovare alternative per il futuro. A dire il vero, la scelta dovrebbe essere già stata fatta. La società viola ha tra i suoi gioiellini uno dei più grandi talenti italiani. Parlo di Tommaso Martinelli, classe 2006. Un predestinato almeno a sentire il parere di chi ha lavorato con lui e di chi lo ha visto in azione. Penso, ad esempio, a Giovanni Galli. Martinelli sta facendo un percorso di crescita perfetto. Ha lavorato per un anno accanto a un maestro di calcio e di vita come David De Gea. Poi, alla prima esperienza tra i grandi ha retto da attore protagonista una piazza importante come la Samp. In certi casi la categoria non dice tutto. Il debuttante Martinelli ha dimostrato di saper reggere la pressione in un Marassi con più di ventimila spettatori. E ora un altro passo in avanti.

Un inizio di stagione da copertina in un’altra piazza nobile come quella di Avellino. Insomma, non dovrebbero esserci dubbi sull’erede di De Gea, Del resto, l’ex campionbe del Manchester United ha sempre speso parole bellissime per il suo giovane compagno.
IPOTESI BELTRAN
All’improvviso, però, è spuntata l’ipotesi Santiago Beltran. Da Buenos Aires sono arrivate voci di un interessamento forte da parte di Fiorentina e Inter per il quotato portiere del River Plate. Voci che la società viola non ha confermato ma neppure smentito come usa fare davanti a ipotesi inesistenti. Beltran costa una ventina di milioni e ha deciso di lasciare a fine stagione i Millionarios. Parliamo di investimento importante. Strano da spiegare calcolando che la Fiorentina ha in casa un talento in rampa di lancio come Martinelli. Visto l’inizio di cvampionato è in altri reparti dove la msocietà deve e dovrà intervenire. Inoltre perché non immaginare nella stagione 2007-08 una Fiorentina De Gea (al suo utlimo anno) e Martineololi. Filippo verrebbe accompagnato da un campione che ama aiutare i giovani verso la sua definitiva consacrazione. Non resta che aspettare ancora un mese per capire come svilupperanno e se svilupperanno le piste italiane per Beltran

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