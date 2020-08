Fiorentina, chiesto nulla osta al Verona per aggregare subito Amrabat alla squadra di Iachini

La Fiorentina chiedere un nulla osta all'Hellas Verona per permettere a Sofyan Amrabat di iniziare la preparazione regolarmente insieme ai nuovi compagni in viola. L'attuale accordo del marocchino con i veneti scadrà il 31 agosto dopo la rinegozzazione post lockdown, ma il club di Commisso sta lavorando per ottenere il via libera ed aggregarlo subito alla squadra di Iachini. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.