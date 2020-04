Fiorentina, Commisso: "In stretto contatto con tutta la squadra in questo periodo difficile"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato al programma americano Newsmax Live spiegando quello che è la campagna Forza e Cuore lanciata dalla Fiorentina sulla piattaforma GoFoundMe: "Di tutti gli impiegati della Mediacom, solo due hanno contratto il Coronavirus. Ho comprato la Fiorentina anche perché secondo me Firenze è la città più bella del mondo. L'Italia sta passando un momento brutto. Non meno di due settimane fa c'è stato il picco di persone decedute a causa del Coronavirus. In America adesso abbiamo la più alta percentuale di morti. C'è stata una alta percentuale di giocatori che è rimasta contagiata. Forza e Cuore? Questa raccolta fondi sta contribuendo ad aiutare gli ospedali fiorentini. Anche altre associazioni in America, oltre la Mediacom, hanno donato. Sono rimasto in stretto contatto con la squadra e con tutti a Firenze".