Fiorentina, Commisso: "Vogliamo Batistuta ma alle condizioni giuste"

© foto di Giacomo Morini

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si è soffermato anche su Gabriel Batistuta: "Per ora niente, vediamo se parleremo ancora con Bati. Lo vogliamo avere in squadra ma alle condizioni giuste".

Ha avuto la possibilità di parlargli?

"L’ho visto a Firenze, abbiamo parlato. E’ una bravissima persona e una stella della Fiorentina. Se si potrà fare qualcosa si farà alle condizioni giuste".

Il messaggio che l’ha fatta più emozionare?

"L’accoglienza che ho avuto non me l’aspettavo. Ora porterò mia moglie e Firenze datele stessa accoglienza che avete dato a me".