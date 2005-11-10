Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali: Fabregas, Vanoli sorprende davanti
Niccolò Righi
Invertire il senso di marcia in un momento non particolarmente positivo, questo l’obiettivo di Fiorentina e Como, avversarie quest’oggi al Franchi. Entrambe reduci da un ko, i viola vanno a caccia di tre punti che le permettano di scacciare la zona retrocessione; i lariani invece mancano la vittoria da oltre un mese. Di seguito le formazioni ufficiali del match, fischio di inizio alle ore 15:00.
Fiorentina-Como, le formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Joao Mario, Valdepenas, Beto, Gnonto, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi
Allenatore: Paolo Vanoli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Liberali, Paz, Caqueret; Douvikas.
A disposizione: Vigorito, Sanchez, Ramon, Perrone, Dossena, Lahdo, Kaiki, Jesus Rodriguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolcic, Addai, Kambwala.
Allenatore: Cesc Fabregas.
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Bindoni / Monaco
IV ufficiale: Marcenaro
VAR: Paterna
AVAR: Pezzuto