Fiorentina-Como è Mastantuono contro Nico Paz: al Franchi la sfida tra i 10 albiceleste wannabe

Talento, personalità e un legame comune con il Real Madrid: Nico Paz e Franco Mastantuono sono i volti di una sfida che oggi pomeriggio, al Franchi, metterà di fronte due dei giovani argentini più promettenti del panorama italiano e non solo. Profili diversi, con il numero 10 del Como più centrocampista totale e il talento della Fiorentina maggiormente orientato alla fase offensiva, ma accomunati dal mancino e dal paragone, inevitabile in patria, con Leo Messi. Un confronto destinato ad accompagnarli ancora a lungo.

Nazionale e Real Madrid: percorsi differenti

A 22 anni, Nico Paz ha già accumulato maggiore esperienza rispetto a Mastantuono, che ne ha appena compiuti 19. Anche in Nazionale i percorsi sono diversi: il comasco ha trovato spazio da titolare nelle recenti gare dell'Argentina, mentre il viola è partito dalla panchina, riuscendo comunque a lasciare il segno. In compenso, l'esperienza al Real Madrid ha visto Mastantuono collezionare 35 presenze e tre gol, contro le otto apparizioni e una rete di Paz nella sua stagione in blanco. Chissà che un giorno non possano ritrovarsi nuovamente insieme, sia nel club che in Nazionale, dove sono i principali candidati (con Nico in netto vantaggio) per ereditare la mitica diez lasciata libera da Messi.

I numeri si avvicinano: decisivi per Como e Fiorentina

Dopo sei giornate, le statistiche raccontano un rendimento più equilibrato di quanto si possa pensare. Paz ha un valore di 2,15 xG e un gol realizzato, mentre Mastantuono ha segnato tre reti a fronte di 2,37 xG. Simili anche gli assist attesi, rispettivamente 0,78 e 0,71. Il comasco calcia di più e gestisce più palloni, mentre il viola è maggiormente presente nell'area avversaria. Entrambi cercano spesso il dribbling, accettando il rischio di perdere il possesso. Perché quando il talento passa dai loro piedi, le rispettive squadre possono cambiare volto.