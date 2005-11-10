Fiorentina, continua la caccia agli esterni d'attacco. Spunta anche lo juventino Zhegrova

La Fiorentina continua a muoversi con decisione nella ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e nelle ultime ore è emerso un nuovo profilo per le corsie esterne. Si tratta di Edon Zhegrova, ala kosovara classe 1999 attualmente di proprietà della Juventus. A scriverlo è La Nazione, che sottolinea come il club bianconero lo aveva acquistato appena un anno fa dal Lille per una cifra superiore ai 15 milioni di euro, puntando sulle sue qualità tecniche e sulla capacità di creare superiorità numerica. Nella sua prima stagione a Torino, però, Zhegrova non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, trovando poco spazio nelle rotazioni di Luciano Spalletti e alternando prestazioni positive a lunghi periodi di scarsa continuità.

Proprio per questo motivo l’ipotesi di un trasferimento temporaneo potrebbe rappresentare una soluzione gradita a tutte le parti. La Fiorentina starebbe valutando la possibilità di imbastire un’operazione in prestito, magari inserendo un diritto di riscatto, formula che consentirebbe al club viola di verificare il rendimento del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.

Resta comunque ampia la lista degli esterni monitorati dalla dirigenza gigliata. Continuano infatti a essere seguiti con attenzione anche Noa Lang e Johan Bakayoko, due profili che Fabio Grosso considera ideali per aumentare qualità, velocità e imprevedibilità nel suo 4-3-3. C'è poi Luca Koleosho, esterno italiano del 2004 di proprietà del Burnely seguito da tempo dai viola e in pole position per unirsi alla corte di Fabio Grosso.