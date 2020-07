Fiorentina, dall'Inghilterra: piace Giroud nel caso decida di lasciare il Chelsea

vedi letture

Olivier Giroud dovrà decidere a breve se restare al Chelsea e rischiare di non giocare nell'anno che porta all'Europeo o se cercare fortuna altrove come aveva già cercato di fare, senza successo, nello scorso mese di gennaio. Il francese ha rinnovato con l'opzione sul contratto con i Blues ma l'arrivo di Werner e il potenziale acquisto di Havertz potrebbe togliergli ulteriormente spazio mettendo a rischio il suo posto in Nazionale. Per questo, nonostante le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore, non è certo che alla fine rimanga agli ordini di Lampard. Oltre alla Lazio, interessata da tempo al giocatore, anche la Fiorentina avrebbe messo nel mirino la punta per risolvere i propri problemi in attacco. A riportarlo è The National in Inghilterra.