Fiorentina, Diawara sogno proibito. Ma senza scendere a patti col Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amadou Diawara è il sogno proibito di Pantaleo Corvino per la sua Fiorentina. Il Corriere dello Sport scrive che un prestito secco di sei mesi, senza tuttavia scendere a patti col Napoli per quelle che saranno le possibili operazioni del futuro, né per Federico Chiesa - che deciderà del proprio futuro insieme al padre-procuratore - né per Jordan Veretout, centrocampista che piace al ds azzurro Cristiano Giuntoli e sul quale in estate potrebbe scatenarsi un’asta milionaria.