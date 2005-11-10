Fiorentina, Dodo a gennaio può partire ma se resta pronto un rinnovo fino al 2029: la situazione

Il futuro di Dodo è ancora da scrivere. Il brasiliano è in scadenza di contratto e per il momento non ci sono strati ancora incontri con il suo agente Bertolucci. Dopo essere stato sul mercato per tutta l’estate non è stata trovata una soluzione. È quindi il giocatore è rimasto in viola. La sensazione è che adesso la Fiorentina voglia aspettare gennaio per vedere se ci saranno offerte o meno. D’altra parte a destra le soluzioni per Vanoli non mancano con gli arrivi di Jimenez e Joao Mario. Se qualcuno si presenterà in maniera concreta allora la sua partenza a metà stagione potrà diventare effettiva. Altrimenti l’ipotesi più probabile è un rinnovo di un paio d’anni fino al 2029.

I rapporti con il suo agente sono buoni ed anche per questo la società è convinta di non perderlo a parametro zero. Insomma la strategia è questa. C’è da aggiungere però che se anche questo dovesse accadere il suo futuro sarebbe comunque valutato a fine stagione. Da capire poi cosa accadrà sempre nel settore difensivo, visto che nella sessione invernale ci potrebbe essere un’altra uscita. Il discorso riguarda principalmente Pongracic. Se dovesse lasciare Firenze, i viola potrebbero andare forte su Tiago Gabriel del Lecce.La richiesta della società giallorossa però è molto alta,intorno ai 25 milioni di euro.