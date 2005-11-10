La prima occasione che incontriamo spulciando il 'listino delle offerte' per la Serie A c'è un giocatore che è in offerta da mesi, il terzino brasiliano Dodo. Chi lo volesse già a gennaio può pensare di strapparlo per pochi milioni di euro, considerando anche l'avvicinarsi della scadenza del suo contratto con la Fiorentina. E proprio questo ci porta all'altra eventualità, quella per cui sarebbe possibile avere Dodo anche spendendo zero, almeno per il cartellino.

Si pensava all'addio già in estate

Tutti si aspettavano di vederlo lasciare Firenze l'estate scorsa, ma alla fine Dodo è rimasto dov'è. Vuoi per una certa riserva che la società ha mantenuto nei confronti dei nuovi acquisti Jimenez (oggi protagonista, in realtà) e Joao Mario che avrebbero dovuto prenderne il posto, vuoi perché le offerte arrivate alla Fiorentina non hanno convinto il DS Paratici a dare l'assenso per la sua cessione. Sembrava promesso al Nottingham Forest a fine estate, ma la pista è saltata.

Occhio al possibile colpo a zero

E qui si arriva dunque all'altro scenario, quello in cui si può prendere Dodo a zero. Da gennaio infatti il brasiliano tecnicamente sarebbe libero di firmare con chi vuole per la prossima stagione e pare anche esserci chi è intenzionato a farlo. Anche se Paratici giura di avere l'asso nella manica, un accordo verbale con l'entourage di Dodo per un rinnovo ponte fino al 2028 così da garantire un incasso, pure minimo. Tra le realtà più interessate a lui, il Napoli.

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