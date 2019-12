Fiorentina, il Fluminense annuncia: "Scambio documenti per Gilberto"

© foto di Federico De Luca

Mario Bittencourt, presidente del Fluminense, ha parlato in conferenza stampa rivelando anche una trattativa vicina alla conclusione che riguarda e coinvolge la Fiorentina: "Per Gilberto è fatta al 95%: dobbiamo solo scambiare i documenti. Inizialmente avevamo un'opzione di riscatto molto elevata, ma siamo riusciti ad ottenere la metà del cartellino per molto meno del 10% dell'opzione di riscatto quindi una cifra molto ridotta. Adesso stiamo negoziando la durata del contratto che sarà di due anni o due e mezzo".