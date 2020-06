Fiorentina, il Manchester United piomba su Chiesa: è l'alternativa a Jadon Sancho

Novità sul futuro di Federico Chiesa giungono dall'Inghilterra. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il Manchester United sarebbe pronto a sborsare 53 milioni di sterline per il classe '97, mentre per le big italiane la richiesta di 60/65 milioni di euro dei viola sembra essere fuori portata. Il quotidiano però riporta come l'obiettivo numero uno dei Red Devils sia Jadon Sancho del Borussia Dortmund il cui costo però si aggira sui 110 milioni di sterline. Non dovesse riuscire ad assicurarselo potrebbe ripiegare sull'italiano.