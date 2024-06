La Roma cerca il colpo a sensazione: piace Hummels, si lavora su contratto e ingaggio

Per tornare al più presto in Champions League, la Roma cerca un condottiero esperto di calcio che conta. Sta iniziando a delinearsi la strategia giallorossa sul mercato, tenendo presenti contemporaneamente ambizioni e disponibilità economiche. Il nuovo ds Ghisolfi è al lavoro, sapendo di non poter fare follie ma avendo già in mente un colpo in grado di scaldare la piazza ed elevare il livello della squadra. Tale profilo ha un nome e un cognome: Mats Hummels.

L'esperto centrale difensivo ha chiuso in settimana la sua esperienza al Borussia Dortmund, essendo reduce da una stagione da vero e proprio baluardo della difesa soprattutto in Champions League. Le 40 presenze stagionali sono emblematiche sulla sua integrità fisica, a conferma del fatto che non sia solo una "figurina" ma un giocatore in grado di dare ancora un forte contributo alla squadra.

La durata del contratto e l'ingaggio

Il 30 giugno, il suo addio al club giallonero diventerà ufficiale potendo poi accasarsi dove meglio crede. La sua intenzione è di rimanere in Europa, tanto da aver già rifiutato ricche proposte provenienti dall'Arabia Saudita. Questa volontà di restare nel Vecchio Continente potrebbe aiutare la Roma nella trattativa, soprattutto sul piano delle cifre.

Attualmente Hummels ha uno stipendio da 3,7 milioni di euro a stagione: cifra importante per i parametri giallorossi, ma il desiderio citato in precedenza potrebbe portarlo ad accettare un compenso minore pur di giocarsi ancora la coppe europee. Da capire anche la durata del contratto, con la dirigenza romanista che spinge per un biennale. Una trattativa che si annuncia tra le più calde delle prime settimane estive, per quanto riguarda la Serie A.