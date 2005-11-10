Fiorentina irritata per l'arbitraggio contro il Como: il club scrive alla Lega Serie A

Ieri la Fiorentina ha perso 1-3 in casa contro il Como nel match delle ore 15 valido per la 6^ giornata di Serie A. Una partita decisa dalla gestione dei momenti attuata dai singoli delle due squadre, ma sulla quale hanno inciso anche delle situazioni legate a episodi arbitrali, su tutte la valutazione che ha portato il VAR a non richiamare una revisione all'arbitro Di Bello per un sospetto intervento di Milla su Goncalves a centrocampo a inizio azione dello 0-1 e sul lungo momento di stallo che è passato dalla rete del possibile 2-2, che sarebbe stata la doppietta di Pongracic, al momento del suo annullamento.

I viola scrivono alla Lega

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, alla Fiorentina stanno vivendo ore di irritazione, dovuta al fatto che non ci siano stati chiarimenti ufficiali rispetto alle decisioni prese sul rettangolo verde del Franchi. Tanto che la società viola, apprendiamo, avrebbe già fatto pervenire alla Lega Serie A la propria posizione ufficiale, accompagnata da richieste di spiegazione su ciò che è avvenuto in campo.