Fiorentina, Italiano: "Nico Gonzalez resterà sicuramente con noi. Lo vedo motivatissimo"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna in Conference League: "Ripartiamo e credo che la squadra e tutti noi dobbiamo far vedere la reazione dopo la finale persa. Non siamo stati bravi a concludere con la ciliegina quel percorso straordinario, ma i meriti sono tantissimi. Vogliamo reagire in questo playoff, vogliamo conquistare la fase a gironi".

La rosa è pronta?

"Ripetere quello che abbiamo fatto non sarà semplice ma vogliamo provare a dimostrare la crescita fatta vedere negli ultimi anni. È arrivata gente di qualità che vuole fare bene. Spero si possano colmare le mancanze dell'anno scorso con la qualità dei nuovi".

I nuovi acquisti?

"Sono stati bravi i "vecchi" a far integrare e inserire i nuovi. Abbiamo fatto un buon ritiro, siamo soddisfatti della scelta di rimanere al Viola Park. A Geova abbiamo vinto con carattere, siamo partiti con il piede giusto ma adesso c'è un test complicato e difficile".

Il mercato non è piacevole per gli allenatori. Teme l'addio di Nico Gonzalez?

"Lo sto vedendo motivatissimo, ha preso il numero 10 e gli ha portato fortuna. Penso che siano solo movimenti che disturbano. Il mercato aperto in mezzo a competizioni così importanti non aiuta ma ormai siamo abituati. Non c'è nulla su Nico Gonzalez, sicuramente rimarrà con noi".