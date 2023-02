Fiorentina, l'infermeria si è svuotata quasi del tutto: adesso ai box sono solo in due

Dopo una prima parte di stagione all'insegna degli infortuni, la Fiorentina spera di poter voltare pagina una volta per tutte con i costanti guai dall'infermeria. Sono solamente due ad oggi, al netto di un Amrabat che deve fare i conti con la frattura del setto nasale ma che non gli impedirà di rientrare presto in campo, i giocatori viola considerabili ai box in senso stretto: Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli.

Il primo è ormai assente dai campi dal 18 settembre, quattro mesi e mezzo di vuoto che si è fatto sentire anche sulle sorti dell'attacco viola, rimasto orfano a lungo delle sue sgroppate oltre che di Gonzalez. E poi il numero 10, rientrato dopo un calvario di quasi otto mesi causa rottura di più legamenti e di nuovo costretto a fermarsi poco dopo, questa volta per una lesione di primo/secondo grado al gemello mediale della gamba destra, ko che lo sta ancora costringendo a guardare gli altri da debita distanza. Al più presto Italiano spera di poterli avere entrambi, così da impostare una seconda parte di stagione alla caccia degli obiettivi.