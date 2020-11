Fiorentina, la Premier non molla Milenkovic: Manchester United e Tottenham ancora interessate

vedi letture

Secondo quanto riportato da La Nazione, il Manchester United e il Tottenham non mollano la pista che porta a Nikola Milenkovic in vista del prossimo mercato. Il difensore serbo, colonna della retroguardia della Fiorentina, ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è per questo che davanti a un'offerta importante potrebbe anche lasciare i viola.