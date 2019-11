Fiorentina, la Sardegna è terra difficile. E c'è un nemico in più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sia di recente che andando ad addentrarsi nel passato, la Sardegna, e più precisamente Cagliari, è sempre stata una terra ostile per la Fiorentina. Quella di domenica all'ora di pranzo sarà infatti la trentanovesima volta in cui si sfideranno in suolo sardo, con uno score che fin qui sorride eccome ai padroni di casa. Ma più di ogni altra cosa vede una Fiorentina storicamente quasi mai in grado di vincere sull'isola, viste le sei misere affermazioni a tinte viola. Montella, che nella sua precedente gestione a Firenze ha vinto solamente una volta su tre a Cagliari, proverà ad andare contro la cabala, ma si vedrà ancora privo di Franck Ribery, arrivato all'ultimo giro a riposo del lungo stop. E sul fronte opposto avrà anche un nemico in più, uno con il dente avvelenato - soltanto calcisticamente però, sia chiaro - verso la Fiorentina: Giovanni Simeone, nuovo pilastro offensivo del gruppo di Maran che sta sorprendendo tutti lassù in cima alla classifica. Il centravanti argentino (80 presenze e 22 gol a Firenze), completa alla perfezione il reparto con Joao Pedro, e ha dato nuova linfa alla squadra dopo l'infortunio di Pavoletti. Il tutto, dopo una conclusione non indimenticabile della precedente parentesi viola. Quale migliore occasione?