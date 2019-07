© foto di Giacomo Morini

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ICC con l'Arsenal, l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella ha raccontato anche la verità viola su Daniele De Rossi, promesso sposo del Boca Juniors e ormai ex obiettivo gigliato: "Ci abbiamo provato, era tentato ma alla fine non se l’è sentita di giocare per un’altra squadra italiana. Non ci sono più possibilità".