La Fiorentina sta valutando vari profili per aggiungere un nuovo elemento al proprio reparto offensivo. Tra questi c'è anche quello del rumeno George Puscas, classe '96 di proprietà dell'Inter, rientrato in nerazzurro dopo il periodo trascorso in prestito al Palermo. Al tecnico Montella e al ds Pradè l'identikit del ragazzo piace particolarmente, e potrebbero proporre ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.