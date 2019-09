Fiorentina, Pradè: "Chiesa ci ha capiti, e farà una grandissima stagione"

© foto di Lorenzo Marucci

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, si è così espresso a Sky Sport prima della partita contro la Juventus: "Ai ragazzi chiediamo una crescita, di trovare il percorso. Anche se bisogna essere sinceri: il primo allenamento al completo è stato fatto ieri, ma non deve essere una giustificazione. Preparare partite così difficili deve essere la normalità. Bisogna mettere il mille per mille in campo, essere bravi a sorprenderli in aggressione e in pressione per fare la partita perfetta".

Come avete convinto Chiesa? "Non ci sono state frasi, ma la grandissima voglia di tenerlo e farlo stare al centro del progetto per costruire qualcosa di importante. Lui lo sa, lo ha capito, e sono convinto farà una grandissima stagione".

Com'è il suo ruolo? "La figura del ds in questo momento non esiste più, è più ampia, quella di un responsabile dell'area tecnica. E quando finisce il mercato deve dare certezze ed identità a tutto il gruppo nella struttura. Le vittorie nascono dall'apporto in più dato da tutti quanti. Bisognerebbe parlarne parecchio, io comunque ci metto tutto me stesso con voglia e passione, so che quando costruisci serve solo tempo. Faremo errori, ma dovremo anche trovare come sistemarli".