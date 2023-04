Fiorentina, Renzi sul nuovo Franchi: "Chiediamo un incontro a Giorgia Meloni e a Nardella"

Matteo Renzi, leader di Italia Viva e grande tifoso della Fiorentina, ha parlato oggi in conferenza stampa per presentare la proposta per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi, dopo che la Commissione Europea ha bloccato i fondi del PNRR. Queste le parole di Renzi raccolte da Firenzeviola.it.

"Noi siamo qui perché è scaduto il tempo, è il momento di abbandonare l'ideologia. Lo diciamo al Sindaco di Firenze Dario Nardella e alla Presidente Giorgia Meloni. Ad entrambi chiediamo oggi un incontro che parte da un dato di fatto: chiedere i soldi europei per lo stadio è una cosa che non ha né capo né coda. Oggi sui giornali tedeschi c'erano i trafiletti su questa vicenda, perché non si è mai visto con i soldi degli euroscettici si possa pagare le spese che in altre città pagano le società di calcio. Questo non è tema da campagna elettorale. Si buttino giù le curve e si faccia il progetto Casamonti pagato dalla Fiorentina. E si interrompa una guerra ideologia che non ha motivo di esistere. Noi chiediamo un incontro a Meloni e a Nardella: se Fratelli d'Italia e PD si immaginano di giocare la campagna elettorale su questo tema sulla pelle dei cittadini portiamo l'esempio di Bagno a Ripoli, dove un sindaco ha dato le autorizzazione per fare il Viola Park. Chi dice che non si può buttare giù le curve non conosce il diritto di questo paese. Con tutto il rispetto, questa città non può essere di proprietà delle soprintendenze, deve essere di proprietà dei cittadini e di chi la abita. Siccome io penso che sia Nardella che la Meloni abbiano l'interesse di fare il proprio lavoro, il nostro è un appello: ora o mai più per far sì che Firenze abbia uno stadio degno del suo nome".

Poi prosegue: "La Fiorentina ha messo tanti soldi per il Centro Sportivo, io spero li metta anche il Franchi così va in porto questa roba. Pero è inutile andare prima da Commisso se non hai risolto il problema a monte. Io dico alla Meloni: nella prossima legge che riguarderà il PNRR noi si presenta l'emendamento. Quei 55 milioni chi li tira fuori? Non ci sono soldi, io sono contribuente di Firenze. Perché nei prossimi anni dobbiamo essere indebitati per una cosa che può pagare una società di calcio? La Fiorentina se ha uno stadio di proprietà o in concessione di 90 anni è una struttura che dà possibilità e margine di bilancio maggiore alle società".

Sull'impianto di Castello di proprietà Unipol: "A Castello c'erano delle indagini giudiziarie della Procura di Firenze e non dirò come sono andate. Per cui ci si dovette fermare. Al tempo si cercava l'area per spostare lo stadio perché la proprietà della Fiorentina chiedeva un'area in un altro posto, che fosse comunale e dove si potesse avere la concessione. Fu individuata l'area della Mercafir. Dopo io sono andato a Palazzo Chigi, il processo Mercafir si è interrotto. Questa proprietà ha detto che non ci interessa spostare lo stadio ma vogliamo rimanere al Franchi. Noi il Franchi lo avevamo immaginato come stadio per il rugby. Questa Fiorentina e il Comune invece hanno fatto un ragionamento diverso. Dal momento però che scegli Campo di Marte ci deve essere almeno un progetto dove perlomeno butti giù le curve. Nel frattempo la Fiorentina ha fatto partire un progetto. Io dico bravo a Francesco Casini perché ha dimostrato come si amministra veramente un Comune. Nel giro di due anno gli ha dato il via libera".

Se voi foste al posto di Nardella, potete dirci come fare a convincere Commisso a investire sullo stadio? "Io non parlo della società, non ho detto mezza parola su di loro. Io dico solo che siccome sono un senatore vi dico:

- lo stadio pagato con i soldi dell'Europa è una vergogna, e lo ha detto anche l'Europa.

- lo stadio con i soldi del governo italiano è un'altra vergogna e lo ha detto anche Salvini.

- i soldi per la cultura a Firenze è giusto che vadano su altre priorità.

Abbiamo detto poi: facciamo un emendamento per togliere il vincolo della soprintendenza sulle curve. E poi spostiamo i soldi del PNRR per le case popolari e le scuole. Poi io penso che si sia tutto l'interesse di avere un rapporto con la Fiorentina per cui nessuno alimenti la polemica. Però se a distanza di quattro anni gli viene detto vi va bene questo progetto? Non credo che Rocco Commisso dica per ripicca "no, non lo faccio". Io non creo problemi alla Fiorentina e non la sento. Tutto il resto non mi riguardo. Io penso alla soluzione di togliere il vincolo alle curve e prendere i soldi da un'altra è una soluzione percorribile. 55 milioni per lo stadio dall'Europa non ci sono e 90 milioni dallo stato per lo stadio non hanno senso".