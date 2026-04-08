Renzi: "Io alla Fiorentina, tutte voci. La famiglia Commisso ha già detto che non vende"

Nei mesi scorsi, soprattutto dopo la morte di Rocco Commisso - avvenuta lo scorso 16 gennaio - si erano diffuse delle voci che avrebbero voluto il politico e senatore Matteo Renzi pronto a diventare il nuovo presidente della Fiorentina, tramite l'inserimento in società di nuovi azionisti.

Uno scenario che però lo stesso Renzi ha voluto negare, rilasciando un'intervista all'emittente Radio Bruno: "Tutte voci. La famiglia Commisso ha già detto che non vende. Finché sarà così, alé Viola. Quando si dimise Pradè mi permisi di suggerire di prende qualcuno che capisse di calcio. Ancora non è finita, ma aver rimesso un po’ d’ordine ha dato i suoi frutti". A Renzi viene chiesto anche cosa pensi di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina: "Pensiamo a salvarci, se poi passassimo in Conference col Crystal Palace ci aspetterebbe un cammino più facile rispetto all’anno scorso".

In conclusione, Renzi spende anche qualche parola sullo stato di crisi del calcio italiano: "Finché in Parlamento abbiamo personaggi che ottengono vantaggi tramite emendamenti, come Lotito per gestirsi il suo ‘giochino’, la situazione rimarrà uguale. Barone era contrario all’emendamento Lotito, anche perché la Fiorentina era una delle poche squadre messe bene in Italia. Servono poche leggi, ma fatte bene".