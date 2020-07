Fiorentina, Ribery si allena regolarmente in gruppo ma domani potrebbe partire fuori

Dopo il furto subito nella notte tra sabato e domenica e la rabbia espressa sui social nella giornata di ieri, oggi Franck Ribery si è allenato regolarmente in gruppo con il resto dei compagni e questa sera cenerà all'interno del Centro Sportivo come da programma del club. Possibile però che domani non venga schierato titolare contro il Cagliari, non tanto per le polemiche scaturite dal suo post quanto per le tante partite consecutive già disputate dopo la ripresa. Al suo posto dovrebbe giocare Vlahovic.