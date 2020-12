Fiorentina, Scamacca il primo obiettivo. Per Piatek il club viola ha una corsia preferenziale

A gennaio la Fiorentina dovrà muoversi sul mercato, in particolar modo per quel che riguarda il reparto offensivo viste le probabili partenze di Cutrone e Kouame. Il primo nome sul taccuino del ds Daniele Pradè è quello di Gianluca Scamacca. Una volta ottenuto il via libera dal Genoa, bisognerà trattare con il Sassuolo, club proprietario del cartellino: i neroverdi sono pronti a proporre alla Fiorentina il giocare in prestito secco. Diversa la situazione per Caicedo e Llorente. Per il primo servono 7 milioni subito, per lo spagnolo si può invece parlare di un prestito. Sempre più difficili le piste che portano a El Shaarawy e Milik, mentre per Pavoletti e Zaza i viola potrebbero ragionare nella seconda parte del mercato invernale, quando Cagliari e Torino avranno deciso i sostituti. Per Piatek la Fiorentina ha una corsia preferenziale, dal momento che i contatti vanno avanti da ormai molto tempo.