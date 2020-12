Fiorentina, società infuriata dopo il ko con l'Atalanta: squadra viola da domani in ritiro

Squadra da domani in ritiro, così come Torino e Bologna, dopo la sconfitta di oggi. Questo è quanto comunica la Fiorentina, che fa sapere che la società, dal presidente Commisso al dg Barone e tutti gli altri dirigenti, è davvero furente dopo il ko di Bergamo con l'Atalanta. La squadra viola, come riporta FirenzeViola.it, non andrà già oggi in ritiro solamente perché mancano i tempi tecnici per organizzare tutto a livello logistico.