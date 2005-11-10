La Fiorentina non ci sta: "Risposte Lega sul VAR non soddisfacenti. Chiarezza su episodi gravi"
Simone Bernabei
La Fiorentina torna a farsi sentire, dopo la lettera rivolta alla Lega Serie A in cui chiedeva spiegazioni dopo le decisioni arbitrali della sfida persa contro il Como, con particolare riferimento al gol annullato a Pongracic e al mancato fischio per il fallo su Gonçalves in occasione del primo gol dei lariani. La stessa Lega, tramite le parole del presidente Ezio Simonelli, aveva spiegato i fatti alla società viola rimandando però alla Procura Federale l'eventuale richiesta degli audio della sala VAR. Questa la nota di questa mattina della Fiorentina:
"La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic.
Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema".