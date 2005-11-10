Fiorentina, Vanoli contro il Como può tornare al 4-3-3. Brescianini scalpita, ok Mastantuono

Dopo la sconfitta contro il Genoa De Gea aveva detto che era più facile giocare contro avversarie forti che prediligono avere il pallone e allora quale miglior occasione della gara di domenica contro il Como ha la Fiorentina per tramutare queste parole in realtà. Dopo la brutta battuta d’arresto di Marassi i viola sono chiamati a fare punti e raddrizzare una classifica che altrimenti rischia di far affiorare certi fantasmi del recente passato che Firenze sperava di aver definitivamente esorcizzato. Certo, il calendario non è dei più semplici, a partire da domenica, quando al Franchi arriverà la banda di Cesc Fabregas ‘ferita’ dall’ultimo ko in Champions e forse proprio per questo ancor più temibile. Paolo Vanoli però ha già pronti alcuni correttivi rispetto a quanto visto una settimana fa.

Fiorentina a caccia di equilibrio: può tornare il 4-3-3

Sembra rimandato, almeno per il momento, il passaggio al 4-2-3-1. Con l’infortunio di Atta e un Gonçalves ancora non al pieno della forma (da Firenze si vocifera che il portoghese non abbia ancora più di 30 minuti nelle gambe), il tecnico lombardo può tornare ad un più solido 4-3-3. La priorità è ritrovare equilibrio e compattezza, restituendo solidità a una difesa che finora ha mostrato più di una crepa. Un obiettivo tutt’altro che semplice, considerando che il confronto con Nico Paz e compagni si preannuncia come uno degli esami più impegnativi. I numeri del reparto arretrato viola, del resto, sono tutt’altro che rassicuranti: fin qui, soltanto Venezia e Monza hanno fatto peggio.

Brescianini scalpita, Mastantuono c’è

L’esperimento Oulai-Fagioli a Genova è stato tutt’altro che superato per questo si potrebbe rivedere Brescianini al posto dell’ivoriano. Se l’ex Atalanta era stato il jolly di Fabio Grosso, occupando anche il ruolo di terzino sinistro all’occorrenza, dall’arrivo di Vanoli il suo impiego è drasticamente calato. Adesso però sembra profilarsi una nuova chance al fianco degli intoccabili Fagioli e Ndour. Davanti, invece, è perfettamente recuperato Mastantuono. L’argentino dopo l’operazione al IV metacarpo da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà abile e arruolabile per la sfida a distanza tra ‘diez albiceleste wannabe’ contro Nico Paz.