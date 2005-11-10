Fiorentina, Vanoli: "Gara cambiata sul fallo di Goncalves ma non segniamo nemmeno con le mani"

Al termine della gara contro il Como, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Questa squadra va mentalizzata alla salvezza?

"Io penso che oggi abbiamo dimostrato il nostro valore. Se noi tutti insieme non abbiamo la pazienza e l'equilibrio di portare avanti dei ragazzi non posso farci niente. Oggi abbiamo avuto belle occasioni contro il Como, abbiamo fatto calcio. Poi certo, serve essere più lucidi, ma la partita oggi è cambiata dall'episodio sul fallo su Goncalves in occasione del gol di Liberali. Non voglio però che diventi un alibi, non possiamo uscire dalla partita ogni 5 minuti, ma questo fa parte della crescita. Ci manca però lucidità: dobbiamo azzannare gli avversari, non concedere il sinistro a Liberali".

Troppi gol presi: problema del singolo o della fase difensiva?

"Quando si prende gol a squadra schierata è colpa di tutti. noi non riusciamo a correggere l'errore successivo. Sul secondo gol la linea era perfetta ma nessuno ha preso l'uomo. Sul primo non possiamo uscire dalla partita, poi va bene, c'era fallo, ma prima vai sull'uomo e poi protesta. Poi sul raddoppio di Pongracic non funzionava il softwere che tracciava la linea: me ne capitano tutte... (ride, ndr). Ma io sono qua per ribadire che la mia squadra non debba attaccarsi a questi alibi. Io comunque vedo una squadra che prende tanti gol, ma non facciamo gol neanche con le mani".

È preoccupato di questa situazione?

"Non mi vedrete mai rilassato. Io ho sempre la paura, e ai ragazzi lo devo insegnare. Le qualità ci sono, vanno concretizzate".

Non è che questa squadra deve prendere qualcosa da quella dell'anno scorso?

"L'anno scorso quella Fiorentina ci ha messo più di due mesi a diventare squadra. Faccio un esempio: Goncalves sappiamo che è un grande giocatore ma viene dallo Sporting, non ha fatto bene la preparazione. Sono tante cose da risistemare e su cui lavorare. Non guardiamo solo alle cose drammatiche. Ai ragazzi va insegnata un po' di mentalità, che non si compra ma che si guadagna col lavoro. Ci arriverò a tirargliela fuori. Ma la società ha detto che la squadra vuole costruirla per il futuro".

Come vi hanno spiegato l'errore arbitrale?

"Questi episodi ci hanno cambiato la partita ma non voglio dare alibi ai giocatori perché da un episodio non possiamo uscire dalla partita. Non ho capito perché sul gol di Liberali l'arbitro non sia andato al VAR"

Come mai Oulai gioca poco?

"Scelta tattica: è giovane, arriva da un campionato nuovo e deve migliorare: imparare un po' di tattica, gli piace molto aggredire ma corre meno all'indietro".