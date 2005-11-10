Fiorentina, Vanoli su Pedro Goncalves: "Grande giocatore, ma non ha fatto bene la preparazione"

La Fiorentina va ko in casa contro il Como, che passa 3-1 al Franchi. Al termine del match nel corso della conferenza stampa il tecnico viola, Paolo Vanoli, ha fatto notare come per i suoi serva portare avanti un percorso di crescita, per il quale serve a suo dire un po' di pazienza. Con un esempio, quello di Pedro Gonçalves.

Non è che questa squadra deve prendere qualcosa da quella dell'anno scorso?

"L'anno scorso quella Fiorentina ci ha messo più di due mesi a diventare squadra. Faccio un esempio: Goncalves sappiamo che è un grande giocatore ma viene dallo Sporting, non ha fatto bene la preparazione. Sono tante cose da risistemare e su cui lavorare. Non guardiamo solo alle cose drammatiche. Ai ragazzi va insegnata un po' di mentalità, che non si compra ma che si guadagna col lavoro. Ci arriverò a tirargliela fuori. Ma la società ha detto che la squadra vuole costruirla per il futuro".

Troppi gol presi: problema del singolo o della fase difensiva?

"Quando si prende gol a squadra schierata è colpa di tutti. noi non riusciamo a correggere l'errore successivo. Sul secondo gol la linea era perfetta ma nessuno ha preso l'uomo. Sul primo non possiamo uscire dalla partita, poi va bene, c'era fallo, ma prima vai sull'uomo e poi protesta. Poi sul raddoppio di Pongracic non funzionava il softwere che tracciava la linea: me ne capitano tutte... (ride, ndr). Ma io sono qua per ribadire che la mia squadra non debba attaccarsi a questi alibi. Io comunque vedo una squadra che prende tanti gol, ma non facciamo gol neanche con le mani".

È preoccupato di questa situazione?

"Non mi vedrete mai rilassato. Io ho sempre la paura, e ai ragazzi lo devo insegnare. Le qualità ci sono, vanno concretizzate".