Chi ha conquistato più punti nel 2019? Questa la classifica di TMW in merito ai punti conquistati in gare di Serie A in questo anno solare, quindi a partire dalla prima giornata del girone di ritorno dello scorso campionato più le nove giornate fin qui disputate.

Nell'ultimo turno, in virtù della vittoria della Juventus e del pareggio dell'Atalanta, torna in vetta la squadra campione d'Italia. Due squadre al terzo posto: Inter e Roma. Solo quinto adesso il Napoli, reduce da due pareggi consecutivi. Di seguito il dato.

La classifica dell'anno solare 2019

1) Juventus 29 partite 63 punti

2) Atalanta (29) - 62 punti

3) Inter (29) 55 punti

4) Roma (29) 55 punti

5) Napoli (29) 53 punti

6) Milan (29) 50 punti

7) Torino (29) 47 punti

8) Lazio (29) 45 punti

9) Bologna (29) 43 punti

10) Cagliari (29) 39 punti

11) Udinese (29) 35 punti

12) SPAL (29) 32 punti

13) Fiorentina (29) 30 punti

14) Parma (29) 29 punti

15) Sampdoria (29) 29 punti

16) Sassuolo (28) 27 punti

17) Genoa (29) 26 punti

18) Empoli (19) 22 punti

19) Frosinone (19) 15 punti

20) Hellas Verona (10) 12 punti

21) Lecce (10) 9 punti

22) Brescia (9) 7 punti

23) Chievo Verona (19) 6 punti