Frattesi batte Barella al ballottaggio. Il laziale già due anni fa fece piangere la Francia

Dove non è riuscito all'Inter, potrebbe riuscirci in Nazionale: Davide Frattesi ha vinto il ballottaggio con Nicolò Barella ed è sicuramente una notizia da evidenziare. Perché sembrava che l'interista, una volta riportato in gruppo, dovesse riprendersi la sua posizione di mezzala. Una scelta tuttavia coerente, poiché il giocatore della Lazio è in grande forma e ha datto risposte importanti nella partita contro la Turchia.

Il giocatore della Lazio è on fire

Una prestazione totale, quella di Bursa, della mezzala che ha segnato un gran gol da opportunista, ma non solo. Diversi duelli vinti, gran precisione sui lanci lunghi, sempre incisivo nell'ultimo passaggio. Di fatto sta dando continuità al suo rendimento alla Lazio, dove è il simbolo del grande inizio di campionato dei biancocelesti nonché uno dei migliori giocatori del campionato (3 reti in 5 partite, 6.50 di media voto).

Due anni fa tra i protagonisti della notte magica di Parigi

Un Frattesi che in Nazionale sta facendo grandi cose, che mise la sua firma nell'ultima partita del primo ciclo di Mancini (un gol e un assist contro l'Olanda) e sul quale Spalletti ha fatto affidamento nel suo biennio, venendo premiato con 6 reti. Una su tutte, quella segnata al Parco dei Principi di Parigi, proprio in Nations League, in una partita vinta contro ogni pronostico dagli azzurri per 1-3. In quella che è stata la partita più bella dello sfortunato ciclo Spalletti, Frattesi segnò la rete del sorpasso e regalò un'ora di calcio sublime. Per Tuttomercatoweb il voto fu 7.5, per l'Italia una notte da sogno.