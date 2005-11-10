Dopo il successo in casa del Torino per 2-1, il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Vittoria sofferta - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Il Torino ti fa giocare male, hanno struttura e forza, una squadra fastidiosa. Non è stato semplice, ne siamo usciti più consapevoli. La giocata della partita? Bello l'assist di Zac, il gol di isaksen non è stato banale, ma anche la parata di Mandas, è stata la vittoria del gruppo.

Miracolo di Perri? Gran parata, pemsavo di aver segnato. È un momento felice per noi, c'è entusiasmo, si sta troppo bene. Si ride e si scherza tutti insieme, si è creato uno spirito importante grazie al mister. Il segreto? Abbiamo l'umiltà di sporcarci e la consapevolezza che i risultati arrivano se si fanno le cose fatte bene. Atmosfera contro l'Atalanta? Ora dovremo fare le cose come sempre, dobbiamo concentrarci sul campo e non sul resto, ci arriverà una grande mano dagli spalti".