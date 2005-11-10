La Frecciagranata adesso fa la differenza: Cacciamani super dopo un mercato di resistenza

Contro un Parma bruttissimo per una mezz'ora buona e poco concreto nei restanti 60 minuti, il Torino ha tirato fuori la vittoria più convincente della gestione Abate, anche se il risultato potrebbe ingannare (i famigerati xG sono addirittura in favore dei padroni di casa, nde). C'è tanto lavoro difensivo dietro il successo in Emilia e il riscatto di uno dei calciatori più criticati di questo inizio stagione, Lucas Perri. Il portiere ha salvato il risultato in almeno tre occasioni, evitando il rientro in gara del Parma e facilitando la ripresa di gestione pure dei granata. Ma non è stato il solo protagonista della bella trasferta emiliana...

Una saetta sulla corsia sinistra

Chi ha convinto pienamente dopo un inizio di adattamente e di comprensibile 'scarico scorie' per un mercato passato costantemente in prima pagina, è stato il classe 2007 Alessio Cacciamani, considerato a ragione uno degli italiani più promettenti dell'ultima generazione e protagonista di una stagione da rivelazione in Serie B l'anno passato, ad appena 18 anni. Contro il Parma ha dimostrato che il rodaggio è ufficialmente finito e d'ora in poi sarà tutto scatti, svolte improvvise e affondi sulla corsia mancina.

Un mercato di resistenza: Napoli e Roma ci hanno provato, no di Cairo

Per Cacciamani settembre è stato utile per scrollarsi di dosso due mesi di voci di mercato, con Napoli e Roma che si sono fatte avante con grande insistenza per aggiungere il classe 2007 italiano alle rose di Allegri e Gasperini. Specie quest'ultimo si sarebbe speso molto per l'ex Juve Stabia, ricevendo però svariati no di Cairo, che avrebbe ceduto Cacciamani solo per un'offerta fuori mercato, mai arrivata. Così è arrivato anche il rinnovo e per l'esterno, che avrà una stagione intera per adattarsi ai ritmi della Serie A e fare le fortune del Toro, che ha scommesso forte di lui, così come Abate, che lo ha lanciato a Castellammare e non ha avuto dubbi a confermarlo come titolarissimo anche in granata.