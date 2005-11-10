TMW Freuler in scadenza di contratto: può tornare da Gasp, contatti in corso con la Roma

Attualmente impegnato al Mondiale con la Svizzera, il centrocampista 34enne Remo Freuler una volta conclusa la Coppa del Mondo dovrà decidere il suo futuro. Il calciatore classe '92 che nell'estate 2023 grazie al Bologna è rientrato in Serie A dopo una stagione al Nottingham Forest è infatti in scadenza di contratto e al momento non si sono registrati passi in avanti circa la possibilità di un rinnovo con la società emiliana. "Remo Freuler è in scadenza di contratto e qualcun altro ci aveva fatto sapere già lo scorso anno di voler andare in qualche altro club (Lucumì, ndr), quindi sono situazioni di cui dovremo tenere conto. Faremo il necessario per tenere in ordine i nostri conti ma prediligendo l'aspetto tecnico", ha detto l'amministratore delegato Fenucci in occasione delle presentazione di Domenico Tedesco. Di un allenatore che ha chiesto espressamente alla società un centrocampista di contenimento e che su Freuler in quel botta e risposta coi giornalisti s'è espresso così: "Se chiamasse Freuler che cosa gli direbbe? Innanzi tutto gli farei i complimenti per la carriera E sul Bologna? Forse arriveremo anche a parlare di quello".

Dopo tre anni però le probabilità di un suo addio sono più alte rispetto a quelle di una permanenza. Ma dove potrebbe andare? Freuler oggi ha ricevuto diversi sondaggi, a parametro zero è un'idea anche della Roma che cerca alternative agli attuali titolari. Nella Capitale il centrocampista svizzero ritroverebbe poi quel Gian Piero Gasperini che, ad oggi, resta l'allenatore con cui ha giocato più partite: 254 presenze, oltre ventimila minuti complessivi e anche 20 gol.

Freuler è stato per anni un perno dell'Atalanta di Gasp. "So a memoria come gioca, anche se pure lui ha cambiato il suo calcio in questi anni", dichiarò lo scorso marzo il calciatore elvetico alla vigilia della sfida di Europa League tra il suo Bologna e la Roma del manager di Grugliasco. Una conoscenza che è alla base di questo interesse: la Roma nei prossimi giorni può affondare il colpo.