Frosinone, Alvini "Vittoria dal valore inestimabile contro una squadra forte"

Al termine della sfida dello stirpe contro il Sassuolo parlerà per il Frosinone il tecnico Massimiliano Alvini. Tra qualche minuto le sue parole in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

22.45 a breve l'inizio della conferenza

23.32. Inizia la conferenza. Mister Ghedjemis in settimana ha detto che lei da amore a tutti...

"Credo che ogni allenatore nel percorso che fa deve dare grande merito ai calciatori che allena. Se oggi sono in A devo dare merito a tutti quelli che ho allenato in 26 anni di carriera. Con lo staff si lavora tutti i giorni ma poi giocano i giocatori. C'è un grande rapporto sicuramente"

Mister non pensa di scoprirsi troppo in difesa?

"Oggi abbiamo preso gol perchè eravamo troppo bassi e abbiamo commesso degli errori. La strada che ci può portare a raggiungere la salvezza, a provarci è solo questa"

Mister il capocannoniere della serie A è del Frosinone. Quanto è soddisfatto?

"A Napoli abbiamo perso perchè avevamo davanti una squadra forte arrivata seconda l'anno scorso. Raimondo può migliorare ancora, lui fa gol ma complimenti anche alla squadra perchè lo mette in condizione di far gol"



Mister come sta Calvani? I tifosi l'hanno chiamata sotto la curva ma non è andato, come mai?

"Calvani ha avuto un problema dopo Napoli, non era a disposizione. Sotto la curva non sono andato perchè non vado mai ne quando vinciamo ne quando perdiamo, devono andare i calciatori che lo meritano. Io sto benissimo qua con questa gente, questa città e questa squadra. I momenti poi devono goderseli i calciatori"

Mister in alcuni momenti chiede di stare più bloccati ai suoi centrocampisti?

"Si lo chiedo e oggi rispetto al primo tempo abbiamo fatto un lavoro diverso con i centrocampisti. Abbiamo un'identità e vogliamo determinare ma ogni gara ha la sua strategia.

Mister soddisfatto della gestione del finale?

"Secondo me tutto il secondo tempo abbiamo gestito alla grande. Avevamo davanti una squadra forte con giocatori bravi nell'uno contro uno, una squadra che è arrivata undicesima nella scorsa serie A. E' una vittoria importante che ha un valore inestimabile per tutti e questo è merito della squadra"

Mister con la tripletta di Raimondo battuto altro record, è il primo calciatore del Frosinone a siglare una tripletta in A. E' una soddisfazione per lei?

"Sono contento, noi alleniamo Raimondo ma l'idea di prenderlo è di Castagnini. E' in miglioramento e sono contento anche per il calcio italiano ma deve lavorare e avere l'ambizione non la presunzione di migliorare"

Mister sta sfatando il mito del gap tra serie A e serie B. Come è possibile?

"C'è un lavoro importante dietro di staff, mio e società. L'importante è chiaro il percorso che dobbiamo fare, non bisogna fare drammi come accaudto dopo Napoli cosi come non bisogna fare voli assurdi. Vogliamo salvarci per dare basi ancora più solide. C'è voglia di fare calcio con spirito di sacrificio da parte dei ragazzi"

23.40 terminata la conferenza di Alvini