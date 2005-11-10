Il peso specifico del 3-0 sul Parma

Un successo pesante, costruito con pazienza e certificato nella ripresa. Il 3-0 del Frosinone sul Parma allo stadio Benito Stirpe vale molto più dei tre punti in palio: dà continuità dopo la sconfitta di Milano, esalta la spinta di una squadra capace di crescere alla distanza e consolida il rendimento interno davanti ai 13.317 spettatori presenti, in un pomeriggio segnato nel primo tempo dall'assenza del tifo organizzato della Curva Nord per la stretta sui tagliandi segnaposto e poi scaldato dalla spinta del resto dello stadio.

Alvini e i 23 punti: oltre metà strada verso la salvezza

Nel post-partita Massimiliano Alvini ha analizzato la gara con lucidità, rivendicando il percorso del gruppo e fissando il quadro della stagione. Con il bottino salito a 23 punti, il tecnico giallazzurro ha ammesso di ritenere la squadra già oltre la metà del percorso verso la salvezza, pur ribadendo la necessità di restare concentrati, limare le imprecisioni del primo tempo e dare continuità al lavoro quotidiano insieme alla società e allo staff.

L'esplosione di Bobcek e l'abbondanza in attacco

La copertina del pomeriggio è tutta per Tomáš Bobček: alla prima da titolare in Serie A, l'attaccante slovacco ha firmato una tripletta in 24 minuti (55', 61' e 79', con assist di Masini e Zerbin), ripagando l'investimento importante della società e il lavoro di chi lo ha aspettato e gestito con pazienza dopo un avvio condizionato anche dai problemi fisici. Una prestazione che ha lasciato in panchina per tutta la gara il rientrante Antonio Raimondo e che allarga le rotazioni del reparto offensivo insieme a Daniel Bîrligea.

Apprensione per Kvernadze

L'unica nota da monitorare con attenzione riguarda le condizioni fisiche di Giorgi Kvernadze. Al termine della sfida l'esterno georgiano ha destato qualche preoccupazione nello staff: Alvini ha spiegato di aver pensato a un cambio in corsa, ricevendo rassicurazioni dal giocatore, ma restano alcuni timori su un possibile problema da valutare nelle prossime ore per escludere stop più seri.

Da lunedì testa all'Inter

Archiviata la serata di festa per il tris ai ducali, la squadra osserverà il recupero per poi tornare al lavoro da lunedì in vista del prossimo impegno di campionato. Allo Stirpe arriverà la sfida proibitiva contro i campioni d'Italia dell'Inter, un test di altissimo livello per misurare ancora una volta la maturità e la solidità dei giallazzurri.