Frosinone-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Esposito dal 1', Alvini si affida ai titolarissimi
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 19:53Serie A
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16.10.2026 19:53Serie A
I due undici in campo allo stadio Benito Stirpe per la gara valida per il settimo turno di Serie A, in programma dalle 20.45.
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Frosinone e Sassuolo sono pronte ad affrontarsi per l'anticipo del venerdì, valido per la settima giornata di Serie A. Di seguito i due undici scelti rispettivamente da Alvini e Aquilani per il match del Benito Stirpe, fischio d'inizio ore 20.45.
Le formazioni di Frosinone-Sassuolo
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Massimiliano Alvini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Alberto Aquilani.
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